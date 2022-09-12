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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олег Иванов считает, что карьеру Кокорина загубил «Спартак»

 
12 Сентября 2022 • 11:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о карьере нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Напомним, минувшим летом 31-летний форвард перешёл в кипрский клуб из «Фиорентины» на правах годичной аренды.

По мнению Иванова, экс-игрок сборной России закопал свою карьеру переходом в «Спартак» летом 2020 года.

«Саша футболист, на котором должна строиться игра. «Спартак» — совершенно не та команда. Сумасшедшее давление со всех сторон: медийное, фанатское и т. д. От «Спартака» всегда требуют чемпионства, в каком бы состоянии ни была команда», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

В общей сложности за «красно-белых» Кокорин провёл 10 матчей, забив в них два гола и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Арис Александр Кокорин Олег Иванов
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