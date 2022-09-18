Цорн: «Проиграли, обидно»

В матче десятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Спартак» принимал дома «Локомотив» и добился победы с минимальным счетом 1:0. Для железнодорожников это поражение стало уже пятым в сезоне - проиграна ровно половина проведенных игр. Томас Цорн, спортивный директор московского «Локомотива», поделился своим мнением об игре и текущей ситуации.

- Конечно, с отрицательным настроением уходим на паузу, в дерби всегда хочется выиграть. Я думаю, что были моменты, где мы неплохо играли, но «Спартак» использовал свои шансы и забил, мы проиграли, обидно, - цитирует специалиста ТАСС.

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» предстоит сыграть с «Уралом».