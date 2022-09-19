Николсон: «если я завершу карьеру, у моей семьи не останется кормильца»

Ямайский форвард столичного «Спартака» Шамар Николсон рассказал о зависимости своей семьи от футбольной карьеры нападающего.

«Я остался единственным в своей семье. Мне друзья говорили: если я завершу карьеру футболиста, у моей семьи никого не останется, кто смог бы её содержать, не останется кормильца», – ответил футболист на вопрос «РБ Спорт». Напомним, что ранее ямаец написал в своих социальных сетях пост, фразы из которого могли быть восприняты в контексте ситуации с игровым временем в «Спартаке». Однако Шамар опроверг догадки, отметив, что написанное посвящено его личной жизни.

Также Николсон назвал неправдой слухи о том, что летом мог сменить «красно-белых» на турецкий «Галатасарай».

В нынешнем сезоне ямайский нападающий действительно редко появляется на поле, в основном выходя с замены. В семи встречах РПЛ на его счету нет результативных действий.