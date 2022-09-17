Тихонов назвал главную причину плохой игры «Локомотива»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Локомотив».

По мнению Тихонова, «Спартак» является фаворитом в предстоящей встрече, хотя при этом также допустил, что «железнодорожники» могут воспользоваться быстротой своего нападения.

«Спартак» смотрится довольно неплохо, после Кубка у «красно-белых» хорошее настроение. Кроме того, команде нужно показать реакцию на проигрыш «Зениту» и «Ростову». «Локомотив» же в данный момент является самой невнятной командой: вроде бы футболисты хорошие есть, но нет целостной игры», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Тихонов считает, что «железнодорожники» не выкладываются на 100%, действуя вяло и вальяжно.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится завтра, 18 сентября. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.