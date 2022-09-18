Каррера поздравил «Спартак» и предрёк большое будущее Соболеву

В последнем матче десятого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» принимал дома «Локомотив» и уверенно обыграл земляков. Успеху клуба очень рад бывший наставник «Спартака» - Массимо Каррера. Именно при нем клуб в последний раз становился чемпионом страны, это было в 2017 году.

- Поздравляю «Спартак» с заслуженной победой! Самое важное - продолжать играть в том же духе и побеждать. Особенно с Сашей Соболевым. Мне кажется, он может стать лучшим бомбардиром РПЛ, - заявил Каррера, цитируемый «Спорт-экспресс».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН».