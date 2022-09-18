​Мележиков рассказал о санкциях в отношении Бальде – игрока «Спартака» дисквалифицировали на три месяца

Новоиспечённый нападающий «Спартака» Кейта Бальде был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил, которое имело место быть, когда сенегалец выступал за итальянский «Кальяри». Перед дерби против «Локомотива» по поводу этой ситуации высказался Евгений Мележиков – генеральный директор «красно-белых».

«Мы об этом проблеме узнали 7 сентября. Апелляция? Мы не являемся стороной разбирательства.

Мы сократили расходы по всем направлениям: урезали агентские и другие выплаты, в том числе зарплату футболиста. Агентские урезали процентов на 30», - сказал Мележиков журналистам.