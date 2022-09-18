Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мележиков рассказал о санкциях в отношении Бальде – игрока «Спартака» дисквалифицировали на три месяца

 
18 Сентября 2022 • 18:01 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Локомотив Москва
1 1.66 X 4.50 2 5.00
1-й тайм

Новоиспечённый нападающий «Спартака» Кейта Бальде был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил, которое имело место быть, когда сенегалец выступал за итальянский «Кальяри». Перед дерби против «Локомотива» по поводу этой ситуации высказался Евгений Мележиков – генеральный директор «красно-белых».

«Мы об этом проблеме узнали 7 сентября. Апелляция? Мы не являемся стороной разбирательства.

Мы сократили расходы по всем направлениям: урезали агентские и другие выплаты, в том числе зарплату футболиста. Агентские урезали процентов на 30», - сказал Мележиков журналистам.    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде Евгений Мележиков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Пари НН 0:2 Оренбург
окончен Сочи 1:1 Факел 1.47 4.80 6.80
окончен Краснодар 3:1 Химки 1.66 4.30 5.00
Идет 21 минута Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
19:26 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» разобрался с «Химками» - видео видео
19:22 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе — о ничьей с «Факелом»: «Мы выше классом, но без выигранных единоборств этот класс никому не нужен»
19:22 · Россия. Первая лига
​Дзагоев впервые забил за «Рубин»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Несмотря на результат, матч с «Краснодаром» мне понравился»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: У Карпина больше свободы, можно смотреть на 2-3 года вперёд
18:55 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» отдаляется от вершины после поражения от махачкалинского «Динамо»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Я не из тех тренеров, которые любят придерживаться только одной схемы»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Цорн не стал отвечать на вопрос о возможных переменах в «Локомотиве»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал точный счёт матча «Спартак» - Локомотив»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр: «Спартаковцы очень опасные в верховых дуэлях»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Кокорин пообещал стараться вернуться на высший уровень
18:38 · Россия. Премьер-лига
​Юран согласен с тем, что сегодняшний «Локомотив» слабейший за последние 10 лет
18:38 · Россия. Премьер-лига
Лихачев: Не думаю, что Захарян потерял мотивацию
18:30 · Россия. Премьер-лига
Лихачёв похвалил Йокановича за игру «Динамо» в обороне
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 6
Все новости
Рекомендуем