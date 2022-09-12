Тикнизян — о результатах «Локомотива»: «Мы сами в недоумении»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о выступлении «железнодорожников» в текущем сезоне РПЛ.

Напомним, после девяти проведённых матчей «красно-зелёные» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с девятью набранными очками в своём активе. Вчера, 11 сентября, подопечные Йозефа Циннбауэра уступили воронежскому «Факелу» в матче 9-го тура РПЛ со счётом 0:2.

«Честно, мне очень трудно ответить, что сейчас происходит с командой, потому что мы сами в недоумении, потому что в каждой игре мы имеем момент, отдаёмся на 100%, нет ни одного равнодушного человека на поле», — цитирует Тикнизяна РИА Новости.

Свой следующий матч в рамках чемпионата России «железнодорожники» проведут 18 сентября против «Спартака». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.