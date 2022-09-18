Циннбауэр: «Спартаковцы очень опасные в верховых дуэлях»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Большое изменение в составе, мы видим, что среди запасных оказались и Магкеев, и Миранчук. Почему так много изменений по сравнению с прошлым туром чемпионата России?

- Что касается нашего состава на игру, у нас только одно изменение по сравнению с прошлым матчем, поэтому я не считаю, что у нас очень много изменений, только одно.

- Как вы оцениваете форму Кузьмичёва, который совсем недавно в команду перешел?

- В прошлом матче он провел 45 минут. Мы посмотрели, как он играет, впечатления очень позитивные, более того, он очень хорошо организует команду в обороне. Сегодня у нас соперник, у которого очень высокие игроки, они очень опасные в верховых дуэлях. Поэтому поставили игрока, который сможет им противодействовать.