Булыкин дал прогноз на матч «Локомотива» и «Спартака»

Экс-форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы своего бывшего клуба в предстоящем дерби с московским «Спартаком».

«Это дерби, поэтому оно может быть непредсказуемым. «Спартак» сбавил ход, а «Локомотив» бросает из стороны в сторону, поэтому я бы ждал интересное московское дерби и оценил бы шансы команд как 50 на 50», – оценил матч бывший нападающий национальной команды России в интервью Betonmobile.ru.

Напомним, что «Локомотив» ужасно начал текущий розыгрыш национального чемпионата. В девяти турах подопечные Йозефа Циннбауэра набрали лишь девять баллов и идут на 11-й строчке. Встреча со «Спартаком» пройдет на домашнем стадионе «красно-белых» 18 сентября. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

