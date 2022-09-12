​Гурцкая: «Если «Спартак» будет в тройке РПЛ – это будет футбольная несправедливость»

Футбольный агент Тимур Гурцкая не видит «Спартак» в тройке медалистов по итогам текущего чемпионата России.

«Конечно, «Спартак» не будет вторым. Скажу даже так: если «Спартак» будет в тройке – это будет футбольная несправедливость и катастрофа: у них нет обороны, опорника. Нельзя быть в тройке только за счёт Промеса и Соболева», - высказался Гурцкая, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» после двух подряд поражений в чемпионате московская команда отстаёт на семь зачётных баллов.

На наступившей неделе «Спартак» сыграет против «Факела» (Фонбет Кубок России) и «Локомотива» (чемпионат).