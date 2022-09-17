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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: В матче со «Спартаком» может решиться судьба тренерского штаба «Локомотива»

 
17 Сентября 2022 • 18:56 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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Через 22 ч. 35 мин.

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Спартаком».

Наумов сказал «РБ Спорту» о том, что для «Локомотива» это будет очень важный матч, по его результатам может решиться судьба тренерского штаба, дальше терпеть никто не будет, но если «железнодорожники» выиграют, то тренерам все простят и они останутся.

Функционер считает, что «Локомотив» на подъеме после победы над «Краснодаром» в матче Фонбет Кубка России, поэтому они постараются обыграть «Спартак».

«Думаю, «Локомотив» сделает это, причем с разницей в два мяча», — добавил Наумов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Николай Наумов
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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