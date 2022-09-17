Наумов: В матче со «Спартаком» может решиться судьба тренерского штаба «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Спартаком».

Наумов сказал «РБ Спорту» о том, что для «Локомотива» это будет очень важный матч, по его результатам может решиться судьба тренерского штаба, дальше терпеть никто не будет, но если «железнодорожники» выиграют, то тренерам все простят и они останутся.

Функционер считает, что «Локомотив» на подъеме после победы над «Краснодаром» в матче Фонбет Кубка России, поэтому они постараются обыграть «Спартак».

«Думаю, «Локомотив» сделает это, причем с разницей в два мяча», — добавил Наумов.