Хаджи раскритиковал игру Джикии

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил игру защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

«Джикия вообще не защитник — он просто лидер по своей натуре. Он постоянно бегает вперед. Куда ты лезешь? Ты защитник. Что тебе там делать?», — заявил Хаджи «Чемпионату».

Эксперт отметил, что Джикия постоянно не успевает за соперником и теряет позицию.

В текущем сезоне 28-летний капитан «Спартака» провел девять матчей с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в девяти турах.