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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи раскритиковал игру Джикии

 
12 Сентября 2022 • 19:21 Комментировать (3)
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил игру защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

«Джикия вообще не защитник — он просто лидер по своей натуре. Он постоянно бегает вперед. Куда ты лезешь? Ты защитник. Что тебе там делать?», — заявил Хаджи «Чемпионату».

Эксперт отметил, что Джикия постоянно не успевает за соперником и теряет позицию.  

В текущем сезоне 28-летний капитан «Спартака» провел девять матчей с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.  

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в девяти турах.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Александр Хаджи
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Комментарии (3)
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daymonn
12 Сентября 2022 в 20:29
Он лох, который думает, что он защитник экстра класса. Позиционно вообще играть не умеет. Вопрос другой: а кто умеет из наших? Действительно, никто. Потому у нас и футбол такой убогий.
daymonn
12 Сентября 2022 в 20:29
Он лох, который думает, что он защитник экстра класса. Позиционно вообще играть не умеет. Вопрос другой: а кто умеет из наших? Действительно, никто. Потому у нас и футбол такой убогий.
ингерман
12 Сентября 2022 в 19:36
провел девять матчей с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу
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ай.. защам дополнительна нуна щитац еще и привозы.. )))
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