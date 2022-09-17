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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк считает позором для «Спартака» ситуацию с Бальде

 
17 Сентября 2022 • 19:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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Через 22 ч. 30 мин.

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на дисквалификацию новичка «Спартака» Кейта Бальде.

«Я считаю, что тех, кто покупал Бальде, нужно гнать из «Спартака» поганой метлой. Их на пушечный выстрел нельзя подпускать к клубу», — приводит слова Селюка «Спорт День за Днем».

Агент заявил, что эта ситуация является позором, номера агентов Бальде клуб должен удалить, потому что все знали о дисквалификации игрока, представители РФС должны были видеть в базе эту информацию, но ее могли скрыть за какую-то сумму денег.

Ранее стало известно, что сенегальский футболист получил дисквалификацию до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за «Кальяри».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Селюк Кейта Бальде
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