Селюк считает позором для «Спартака» ситуацию с Бальде

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на дисквалификацию новичка «Спартака» Кейта Бальде.

«Я считаю, что тех, кто покупал Бальде, нужно гнать из «Спартака» поганой метлой. Их на пушечный выстрел нельзя подпускать к клубу», — приводит слова Селюка «Спорт День за Днем».

Агент заявил, что эта ситуация является позором, номера агентов Бальде клуб должен удалить, потому что все знали о дисквалификации игрока, представители РФС должны были видеть в базе эту информацию, но ее могли скрыть за какую-то сумму денег.

Ранее стало известно, что сенегальский футболист получил дисквалификацию до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за «Кальяри».