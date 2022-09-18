Знаменитый теннисист Кафельников не впечатлён работой Абаскаля

В последнем матче десятого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» принимал дома «Локомотив» и уверенно обыграл земляков. Это была уже шестая победа клуба, который в прошлом году закончил чемпионат лишь на девятом месте. Тем не менее, успехи «Спартака» не очень впечатляют Евгения Кафельникова - знаменитого теннисиста, который в свое время считался первой ракеткой в мире.

- Невзрачная игра была, особенно во втором тайме. В первом — еще пытались, а во втором «Спартаку» повезло, что «Локомотив» не реализовал два голевых момента. Все могло быть печально для красно-белых. Оценить работу Абаскаля? Тройка с минусом, - цитирует Кафельникова Metaratings.ru.

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН».