Эшуорт прилетит в Москву на следующей неделе, чтобы обсудить свои полномочия в «Спартаке»

Пол Эшуорт в ближайшее время обсудит с руководством «Лукойла» своё возможное назначение в «Спартак» на пост нового спортивного директора клуба, сообщает Metaratings.

По информации источника, на следующей неделе английский специалист прибудет в Москву для обсуждения своих полномочий. Отмечается, что, скорее всего, Эшуорту будет предложено подписать двухлетнее соглашение.

Напомним, что в настоящее время 52-летний Эшуорт занимается скаутской деятельностью в одном из клубов Лиги 1 (третьем по силе дивизионе Англии).

После девяти туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и расположился на пятой строчке турнирной таблицы. Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 18 сентября, против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.