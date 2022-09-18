Литвинов: «На пассивность «Локомотива» даже не обращал внимания»

Игрок «Спартака» Руслан Литвинов эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Локомотивом» (1:0).

- Как ты себя чувствуешь?

- Нормально всё вроде, чуть-чуть царапина и всё. Ничего серьезного, просто кровь, пришлось заматывать голову.

- По игре какие впечатления, насколько сложным был матч? Все-таки не так много голевых моментов.

- В первом тайме были моменты, просто обязаны были забивать, не забили и случились футбольные качели. Это нормальное явление.

- Какая роль лично вам отводилась, что говорил главный тренер перед матчем в тактическом плане?

- Я начинал игру центральным защитником. Были все обычные указания. Главное - сыграть надежно в обороне.

- Не удивила пассивность «Локомотива», особенно в первом тайме? Ни одного удара в створ, 12:1 по ударам.

- Нет, на это даже не обращал внимания, самое главное было надежно сыграть в обороне.

- Для «Спартака» была череда неудачных матчей. Что команда сделала, чтобы это исправить? Оптимистично ли вы смотрите в будущее?

- Конечно, будем работать и биться.