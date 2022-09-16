Карпукас: «Локомотиву» надо побеждать, у нас слишком мало очков»

Хавбек столичного «Локомотива» Артём Карпукас высказался о неудачном старте команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Сезон пока получается не так, как мы бы хотели. Надо побеждать, у нас слишком мало очков», - приводит слова полузащитника «Спорт-экспресс».

После девяти туров чемпионата России «железнодорожники» набрали девять баллов и занимают лишь 11-е место в турнирной таблице. Следующий поединок «Локомотив» проведет против другого столичного клуба – «Спартака». Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 18 сентября. Начало – 19:00 мск.