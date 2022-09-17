Червиченко: «Каждый провал «Локомотива» - масштабный позор для руководства»

Андрей Червиченко, известный по работе в московском «Спартаке», высказался о слабом старте «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Во время интервью функционер раскритиковал руководителей столичного клуба.

«Каждый провал - трагедия для болельщиков и еще более масштабный позор для руководства. Положительный результат в дерби с «Спартаком» может хоть как-то спасти репутацию», - приводит слова Червиченко Metaratings.ru.

По итогам девяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал девять баллов и занимает лишь 11-е место в турнирной таблице. Матч против «Спартака» состоится в воскресенье, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.