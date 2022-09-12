Кавазашвили: Я благодарен Абаскалю за атакующий футбол «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили похвалил работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Я благодарен Абаскалю за то, что он заставляет «Спартак» играть в атакующий футбол. Если «Спартак» сможет играть в таком темпе до зимнего перерыва, то это будет хорошо», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Эксперт заявил, что «красно-белые» играют на скорости, а при потере мяча сразу вступают в прессинг, это отличный стиль европейских топ-клубов.

После девяти туров московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В следующем туре «красно-белые» сыграют с «Локомотивом».