Николсон сообщил, когда сможет появиться на поле

Форвард «Спартака» Шамар Николсон ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.

«Как здоровье? Все в порядке. Буду готов сыграть с «Локомотивом», — передает слова Николсона «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний нападающий принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги состоится 18 сентября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после девяти матчей.