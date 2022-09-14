Аналитик «Америки Минейро» Мигель: «Габриэль вполне может претендовать на место в сборной Бразилии»

Аналитик «Америки Минейро» Жоао Мигель в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от перехода Педро Габриэля в московский «Локомотив».

«Я видел, что Педро Габриэль сегодня в основном составе, планирую посмотреть игру. Он был самым важным игроком в «Америке Минейро». Можно сказать, что через него строилась вся игра. Он много времени проводил с мячом, создавал моменты, раздавал голевые передачи, немало забивал. Думаю, аренда у нас пошла ему на пользу».

Над чем ему нужно поработать?

«Любой игрок из Бразилии, который едет в Европу должен готов больше работать без мяча. Ему придётся привыкать к тому, что нужно будет прессинговать, работать и бегать. В Бразилии более техничный футбол, чем в России, я видел некоторые матчи вашей лиги, но думаю, что Педро Габриэль принесёт в Россию бразильскую магию».

У него есть шансы дорасти до сборной Бразилии?

«По своему таланту он вполне может претендовать на место в сборной Бразилии. Понятно, что он не будет играть в Катаре, но после чемпионата мира у Бразилии всегда перестройка, тренеры обращают внимание на других футболистов, так что нужно работать и доказывать. Педро достаточно амбициозный игрок, который может через 4 года быть основным вингером «селесао». Как только он приехал к нам в клуб, он сразу сказал, что его цель, как можно скорее перебраться в Европу и бороться за место в сборной Бразилии. Также могу сказать, что у него действительно сильный характер. Год назад он потерял отца из-за ковида, это стало тяжёлым ударом для него, но вера в себя и любовь к футболу помогли с этим справиться».