Каррера считает, что победа над «Факелом» поможет «Спартаку» реабилитироваться за два поражения кряду

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал уверенную победу «красно-белых» над «Факелом» (3:0) в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

По мнению итальянского специалиста, этот успех поможет московской команде реабилитироваться за два подряд поражения в последних турах РПЛ.

«Безусловно, разгромная победа «Спартака» над «Факелом» в Кубке России — это отличная реакция команды на два поражения подряд в чемпионате. Думаю, этот результат хорошо повлияет на психологическое состояние футболистов. Желаю «Спартаку» удачи и побед», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 18 сентября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.