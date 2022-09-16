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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера считает, что победа над «Факелом» поможет «Спартаку» реабилитироваться за два поражения кряду

 
16 Сентября 2022 • 14:35 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Факел
окончен

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал уверенную победу «красно-белых» над «Факелом» (3:0) в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

По мнению итальянского специалиста, этот успех поможет московской команде реабилитироваться за два подряд поражения в последних турах РПЛ.

«Безусловно, разгромная победа «Спартака» над «Факелом» в Кубке России — это отличная реакция команды на два поражения подряд в чемпионате. Думаю, этот результат хорошо повлияет на психологическое состояние футболистов. Желаю «Спартаку» удачи и побед», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 18 сентября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Массимо Каррера
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