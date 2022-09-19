«Локомотив» повторил худший старт в РПЛ

В рамках десятого тура Российской премьер-лиги состоялось московское дерби – «Спартака» на стадионе «Открытие Банк Арена» принимал «Локомотив». «Народная команда» минимально одолела «железнодорожников» (1:0) благодаря голу нападающего Александра Соболева.

В стартовых десяти турах чемпионата России «Локомотив» смог набрать лишь девять баллов и повторил свой худший показатель в лиге. В сезоне-2016/2017 у столичного коллектива тоже было девять очков по итогам десяти сыгранных матчей, рапортует Opta Sports.

Следующий поединок в Премьер-лиге подопечные Циннбауэра проведут против «Урала» 1 октября.