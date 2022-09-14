Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жемалетдинов: «Как самочувствие? Все отлично!»

 
14 Сентября 2022 • 14:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 1.77 X 4.00 2 4.20
18.09 19:00

Хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился информацией о своём восстановлении.

«Как самочувствие? Все отлично! На этой неделе должен был пройти медицинское обследование и тест? Да, все было», — передает слова Жемалетдинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 25-летний футболист получил травму на предсезонном сборе и не принимал участие в матчах текущего сезона Российской премьер-лиги.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков после девяти встреч. В следующем туре «железнодорожники» сыграют со «Спартаком», матч пройдет 18 сентября.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рифат Жемалетдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
16:41 · Кубок России
Масалитин — об игре ЦСКА – «Урал»: У кого резерв лучше, тот и победит
16:40 · Кубок России
Создатель «Амкала» требует переигровку кубкового матча против «Звезды»
16:34 · Кубок России
Мостовой не уверен в победе ЦСКА над «Уралом»
16:33 · Кубок России
​Иван Куарежма – в воротах «Зенита» на игру с «Крыльями Советов»
16:28 · Кубок России
​Тороп – в воротах ЦСКА на матч с «Уралом»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов считает, что медийные команды можно допустить во Вторую лигу
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Николсон готов к нагрузкам в «Спартаке» - агент
16:14 · Кубок России
Гасилин — о матче «Амкал» - «Звезда»: «Мы красавцы»
16:13 · Россия. Премьер-лига
Смолов признался, что дрался с партнёрами по команде
16:06 · Кубок России
Комбаров — о победе над «Амкалом»: «Главное, что мы выиграли»
15:57 · Кубок России
​Фанаты «Локомотива» выступают против немцев в клубе
15:54 · Кубок России
Самедов поздравил Комбарова с выходом «Звезды» в следующий раунд Фонбет Кубка России
15:52 · Кубок России
​Алаев обратился к «Амкалу» после вылета из Фонбет Кубка России
15:47 · Россия. Премьер-лига
Вратарь ЦСКА Боков: Мне повезло, что я тренируюсь с легендой
15:34 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Интера» рассказал, что привлекает сербских футболистов в чемпионате России
Все новости
Рекомендуем