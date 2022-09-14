Жемалетдинов: «Как самочувствие? Все отлично!»

Хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился информацией о своём восстановлении.

«Как самочувствие? Все отлично! На этой неделе должен был пройти медицинское обследование и тест? Да, все было», — передает слова Жемалетдинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 25-летний футболист получил травму на предсезонном сборе и не принимал участие в матчах текущего сезона Российской премьер-лиги.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков после девяти встреч. В следующем туре «железнодорожники» сыграют со «Спартаком», матч пройдет 18 сентября.