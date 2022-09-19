Маслов — о борьбе с «Зенитом»: «Семь очков возможно отыграть»

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос о победе в матче 10-го тура РПЛ над «Локомотивом» (1:0).

«Самый слабый «Локомотив»? Я не хочу оценивать игру «Локомотива». Считаю, что мы заслужено их победили», — цитирует слова Маслова «Спорт-Экспресс».

Игрок заявил, что отрыв в семь очков от «Зенита» можно отыграть, шансы есть всегда, ведь в футболе разное случается.

Напомним, что Маслов продолжает восстанавливаться после полученного повреждения в матче Фонбет Кубка России с «Факелом» (3:0).

После десятого тура «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков, а лидирующий «Зенит» имеет в своем активе 26 зачетных баллов.