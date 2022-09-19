Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.ру» высказался о поражении «Локомотива» от «Спартака» (0:1).

- Какие впечатления от игры «Локомотива» со «Спартаком»?

- Не скажу, что все было безнадежно, но «железнодорожники» пока никак не могут выйти на привычный для себя уровень. Хотя ребята провели матч очень старательно. Была хорошая динамика, быстрые переходы из одной фазы в другую, много атак, но при этом столько было непозволительного барка, что закончить на таком проценте брака атакующие действия было крайне сложно. Это и вылилось в такой результат. А так игра была динамичная, с множеством единоборств. Команды играли быстро и не все справлялись с такой скоростью. Брак увеличился, поэтому терялась не только зрелищность игры, но и КПД.

- Минут двадцать концовки матча «Спартак» откровенно играл на отбой, тянул время. Не было ощущения, что «Локомотив» может его додавить?

- У гостей были хорошие подходы и не только в этот промежуток времени. Создавались моменты. Все было. Но игроки не смогли довести дело до логического завершения. По количеству острых моментов все-таки «Спартак» превзошел гостей.

- Состав «железнодорожников» не назовешь слабым. Там много качественных, сильных футболистов. Почему столько много брака в игре и не получилось забить?

- Ребята не связаны единой целью. Они действуют разобщено. При том наличии квалифицированных футболистов в атаке, нет логической направленности. Не всегда понятно даже партнеру, как будет действовать другой партнер. Здесь заключается проблема, а не в качестве футболистов. Игра не носит цельного характера.

- Это чисто тренерская проблема?

- Да. Либо тренер требует то, что непонятно игрокам, и они не могут принять это для себя, либо наставник плохо участвует в выстраивании командных действий.

- Есть мнение, что это самая слабая команда за последние годы. У вас такое же ощущение?

- Конечно. «Локомотив» всегда славился своим характером. Это было первостепенно. Результат добивался за счет этого даже при плохой игре. Ребята не уступали в борьбе. А сегодня это команда без очертания своего игрового лица.

- Прошла треть чемпионата – «Локомотив» на расстоянии 1 очка от стыковых матчей. Допускаете ли, что «железнодорожники» могут вылететь?

- Нет, конечно. Никак не допускаю, потому что у «Локомотива» достаточно ресурсов, чтобы быть на плаву. Он поправит дела. Вылететь никак не вылетит. С теми футболистами, которые есть в команде, «железнодорожники» способны решать более серьезные задачи.

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- Что нужно делать, чтобы поменять сложную ситуацию?

- Трудно давать советы. Я не вижу во всем том, что делают руководящие люди, особенно спортивного отдела, каких-то изменений. Не понимаю, чем они занимаются. Какой-то программы действий я никак не могу определить. Приглашение этих людей в наш клуб ошибочное. Возможно, эти люди в Германии очень хороши, но российский футбол и немецкий – это разные вещи. Они здесь себя проявить не могут.

- Цорн заявил вчера, что намерен отработать свой контракт до конца, то есть до 24-го года. Как считаете, он столько продержится на своем посту?

- Может, он и дольше продержится, я не знаю. Все зависит от того, насколько есть понимание у большого руководства, что эти люди никак не приносят результат. Как только они пришли, все сразу началось разваливаться.

- Сейчас в нашем чемпионате пауза на сборную. Может, самое время делать оргвыводы?

- Я этого не знаю. Если бы я был отвечающим человеком, я бы сказал, что завтра их надо отправлять. А так они вцепились и пока никакой пользы. Цорн даже в «Спартаке» никак себя не проявил, вдруг приехал в «Локомотив» и навез людей. Непонятная для меня ситуация.

Елена Григорьевская