Бузникин: «Серьёзным соперникам «Спартак» пока ничего не может противопоставить»

Экс-футболист «Спартака» Максим Бузникин отметил, что «красно-белые» пока ничего не могут показать в матчах с серьёзными соперниками. Напомним, что после домашнего поражения петербургскому «Зениту», команда Гильермо Абаскаля уступила на выезде «Ростову» со счётом 2:4.

«С «Зенитом» матч был показательный. Пока серьезному сопернику «Спартак» ничего противопоставить не может», – цитирует Бузникина Rusfootball.info.

«Спартак» в настоящий момент располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белых» отделяет семь очков от лидера в лице «Зенита». Напомним, что до очной встречи с «сине-бело-голубыми» отставание «Спартака» от первого места составляло одно очко.