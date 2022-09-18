«Спартак» ушёл на паузу с победой: кто же стал лучшим игроком дерби с «Локомотивом»

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

От схемы в три центральных защитника против «Факела» Абаскаль вернулся к привычной расстановке, вновь определив на фланги обороны Денисова с Хлусевичем, а центр заняли Джикия с Литвиновым, которые, кажется, хотели бы видеть третьего защитника рядом – Изидор постоянно от них ускользал. Но всё обошлось, «Спартак» выиграл дерби у «Локомотива» и даже не пропустил, а Промес вновь выдал вдохновенный матч. И не только Куинси смотрелся сегодня бодро.

Статистика матча: владение мячом – 54:46, удары по воротам – 21:5, в створ – 6:3, угловые – 8:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Видео

Опасный выход к воротам Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Изидор забивает из офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Николсон бьет в дальний угол (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Промес опасно пробил со штрафного (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Изидор едва не сравнял счет (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Удар Умярова под перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Гол и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 7,5. Тот случай, когда оборона явно проиграла атаке, а вот голкиперы выиграли у нападающих. И Худяков, и Селихов спасали постоянно. Александр накопил только три сейва, но зато каждый был очень сложным и важным.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 6,0. Не дал Денисов развернутся Педро Габриэлу. Пару раз пропустил соло бразильца, однако тот опасно не бил. Сам Даниил хорошо играл на опережение, совершив 4 перехвата, но слишком слаб был в помощи атакующей группе.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,5. Центр обороны «Спартака» проваливался раз за разом, упуская за спину быстрого Изидора. И все эти героические подкаты Джикии, когда он принимает на себя мощный удар, означают лишь то, что пару мгновений назад он своего игрока упустил.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,0. Руслан лучше капитана смотрелся в индивидуальных дуэлях, лучше читал игру. Да, Изидор смог забить из офсайда, но у Литвинова в активе 4 перехвата, 3 выноса, по одному отбору и заблокированному удару. И «сухой» матч для всей команды плюсом.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 7,0. Привыкает к оборонительной работе Хлусевич, который сегодня вчистую оставил фланг за собой. 5 выигранных единоборств из 7, 4 перехвата, 3 отбора Даниила полностью выключили из игры Керка. Жаль, в атакующих действиях Хлусевич был не так продуктивен.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 6,0. Сложно оценить Умярова, отдавшего за 80 минут 11 точных передач. Показатель для центрального полузащитника ужасающий, но именно он совершил важнейший перехват в голевой атаке, однажды опасно пробил.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,5. Куда больший объём проделал Данил Пруцев, который и в центре много боролся и направо смещался, но итоговый КПД невысок, поэтому оценка примерно идентична Умярову. Была у него и передача обостряющая и удар из выгодной позиции – всё без отражения на табло, зато в активе 3+3 по отборам и перехватам.

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РОМАН ЗОБНИН – 7,0. Продолжает Зобнин выдавать поддержку Промесу, чётко чувствуя голландца. Сегодня три опасные атаки на пару разогнали Роман и Куинси, и пусть на первом плане был явно Промес, нельзя не отметить огромную пользу своевременных перемещений Романа.

ШАМАР НИКОЛСОН – 4,0. Была красивая передача пяткой, неплохое взаимодействие с Промесом и Соболевым. И вроде всё не так плохо, но сегодня у Николсона всё летело не туда. Три голевых момента загубил форвард «Спартака», а сам их не создавал, чаще только мешал.

КУИНСИ ПРОМЕС – 8,0. Не забил и даже голевой передачи не отдал, но вновь был самым ярким пятном красно-белой атаки. Шесть (!) обостряющих передач, постоянное давление по всему фронту атаки, нестандартные индивидуальные решения, два опасных удара в створ.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. А вот и автор победного гола, явно поправивший прицел. Вышел в матче на кубок и хладнокровно уложил «Факелу» третий гол, здесь примерно также разобрался с обороной соперника. Трижды отлично скидывал мяч на разогнавшегося Николсона, создал явный голевой момент для Шамара.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

МИХА МЕВЛЯ – б/о.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.