Кечинов: «Спартак» по делу победил «Локомотив»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу «красно-белых» в дерби с «Локомотивом».

«Спартак» выглядел поинтереснее, чем «Локомотив», и я считаю, что он по праву, по делу победил. В общем, результат вполне логичен», — сказал Кечинов Rusfootball.

По мнению экс-игрока, «Локомотив» практически ничего не смог противопоставить «Спартаку», был лишь один момент, когда голкипер «красно-белых» Александр Селихов выручил свою команду.

«Спартак» обыграл «железнодорожников» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Автором единственного гола в игре стал Александр Соболев.