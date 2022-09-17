Янбаев - о «Локомотиве»: «Сёмина надо возвращать»

Юрий Сёмин должен вернуться на пост главного тренера московского «Локомотива», провалившего старт сезона в Российской премьер-лиге. Такое мнение высказал экс-игрок «железнодорожников» Ренат Янбаев.

«Мое мнение: Сёмина надо возвращать! Что делать с немцами? Не знаю, сложно судить, я сейчас не в «Локомотиве». Может, все наладится», - приводит слова Янбаева «Спорт-экспресс».

Напомним, что под руководством Юрия Павловича «Локомотив» трижды становился чемпионом России и шесть раз выигрывал кубок страны.

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» занимают лишь 11-е место. В следующем матче «Локо» встретится со «Спартаком».