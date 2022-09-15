Булыкин заявил, что в «Локомотиве» хотят сделать из Худякова второго Акинфеева

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о положении голкипера «железнодорожников» Даниила Худякова.

«Худяков выбил Гилерме из стартового состава? Я понял, что в руководстве клуба сделали ставку на молодого голкипера», — цитирует Булыкина «Спорт День за Днем».

Экс-игрок заявил, что у Худякова были ошибки, но его продолжают ставить, в клубе хотят, чтобы у них появился второй Игорь Акинфеев.

18-летний голкипер «Локомотива» в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и один раз смог сохранить свои ворота «сухими». Контракт Худякова с клубом рассчитан до 2024 года.