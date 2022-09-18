Соболев: «Я просто работаю»

В последнем матче десятого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» принимал дома «Локомотив» и уверенно обыграл земляков. Победный гол матча забил Александр Соболев, которого впоследствии очень нахваливал Массимо Каррера - последний «чемпионский тренер» московского «Спартака». Сам Соболев также очень доволен успехом, но считает, что к этому причастна вся команда.

- Я просто работаю. Сначала не забивал, а отдавал. Теперь еще и забиваю. Играем неплохо, за исключением некоторых матчей. Проиграли три игры, но иногда бывают такие матчи, когда играешь неплохо, но проигрываешь. Так было, например, с «Динамо», - заявил Соболев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН».