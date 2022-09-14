Известный журналист Нилтон Пиментель в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от выступлений Педро Габриэля в составе московского «Локомотива».

«Педро Габриэль очень здорово проявил себя в «Атлетико Минейро». Он действительно обладает отличным дриблингом, выделялся этим даже по меркам Бразилии. Для своего возраста у него довольно неплохое завершение. Он много поездил по Бразилии, часто менял команды, это добавляет опыта».

Может ли он дорасти до сборной Бразилии?

«Давайте будем осторожны, в Бразилии постоянно появляются талантливые футболисты, которые проявляют себя хорошо, но всё-таки важно смотреть на дистанции. Главное не бояться оставаться сильной личностью, настоящей индивидуальностью, тогда всё будет хорошо. А индивидуальность в его игре есть, с этим никто не спорит.

Получится ли у него добиться успеха в России на ваш взгляд?

«Он был ключевым игроком «Америки Минейро» , был лидером «Оэсте», так что я думаю, он будет лидером и в «Локомотиве». Важно просто немного подождать».