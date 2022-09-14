​Николсон готов к нагрузкам в «Спартаке» - агент

Агент Ненад Протега, который работает с нападающим московского «Спартака» Шамаром Николсоном, высказался о состоянии футболиста.

Напомним, что последний матч против «Ростова» Шамар Николсон пропустил из-за полученного повреждения.

«Сегодня общались с Шамаром. Он чувствует себя хорошо и уже полностью готов к нагрузкам на тренировках», - высказался Протега, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По словам агента, Шамар Николсон будет иметь шансы выйти на поле на выходных, когда «Спартак» будет проводить дерби против «Локомотива» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.