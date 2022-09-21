Кутепов рассказал, почему Тедеско ставил его в нападение

Игрок столичного «Торпедо» Илья Кутепов вспомнил времена выступлений за «Спартак», а в частности эксперименты Доменико Тедеско.

Напомним, что немецкий специалист нередко выпускал бывшего защитника российской сборной на позицию нападающего с замены. «Была тренировка, на которой мы играли «три на два». Я поймал кураж, из 10 моментов семь-восемь забил — и всё, дальше забыл про это. И тут официальный матч, Тедеско подходит в концовке и говорит: «Помнишь, ты на тренировке забивал? Ну вот, давай в нападение», – рассказал четвертьфиналист домашнего ЧМ-2018 изданию «Чемпионат». Кутепов считает, что подобный шаг от наставника был попыткой морально задавить соперника.

Также игрок отметил, что считает Тедеско специалистом высокого уровня, который оставил только хорошие воспоминания.

При молодом немце «Спартак» взял серебряные медали РПЛ в сезоне 2020/2021. Специалист позже переехал в «РБ Лейпциг», где выиграл Кубок Германии в мае, однако был недавно уволен после провала на старте текущего розыгрыша Бундеслиги.