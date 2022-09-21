Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов рассказал, почему Тедеско ставил его в нападение

 
21 Сентября 2022 • 13:43 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Локомотив Москва
окончен

Игрок столичного «Торпедо» Илья Кутепов вспомнил времена выступлений за «Спартак», а в частности эксперименты Доменико Тедеско.

Напомним, что немецкий специалист нередко выпускал бывшего защитника российской сборной на позицию нападающего с замены. «Была тренировка, на которой мы играли «три на два». Я поймал кураж, из 10 моментов семь-восемь забил — и всё, дальше забыл про это. И тут официальный матч, Тедеско подходит в концовке и говорит: «Помнишь, ты на тренировке забивал? Ну вот, давай в нападение», – рассказал четвертьфиналист домашнего ЧМ-2018 изданию «Чемпионат». Кутепов считает, что подобный шаг от наставника был попыткой морально задавить соперника.

Также игрок отметил, что считает Тедеско специалистом высокого уровня, который оставил только хорошие воспоминания.

При молодом немце «Спартак» взял серебряные медали РПЛ в сезоне 2020/2021. Специалист позже переехал в «РБ Лейпциг», где выиграл Кубок Германии в мае, однако был недавно уволен после провала на старте текущего розыгрыша Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Кутепов Доменико Тедеско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
14:27 · Россия. Премьер-лига
«Целое поколение может остаться без крупных турниров» – Самедов о недопуске сборной России к Евро-2024
14:07 · Россия. Премьер-лига
Кутепов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит»
13:52 · Россия. Первая лига
«Уфа» официально объявила о переходе Заурбека Плиева
13:43 · Россия. Премьер-лига
Кутепов рассказал, почему Тедеско ставил его в нападение
12:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде рассказал, почему игрок не подал апелляцию на отстранение
11:52 · Россия. Премьер-лига
Кутепов: «Я не разговаривал ни с Федуном, ни с Каттани» 1
11:31 · Россия. Премьер-лига
Кутепов — о разносе Черчесова: «Хорошо нам тогда вставили»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Кутепов — о финале Кубка России: «Может, Умяров у Фомина спрашивал, где он машину припарковал, выключил ли утюг»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Кутепов назвал громадную разницу в зарплате между «Спартаком» и «Торпедо»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Якубко не верит, что Кокорин способен вернуться на свой прежний уровень
10:26 · Россия. Первая лига
«Уфа» ведёт переговоры с экс-игроком «Динамо»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Торпедо» Савич готов заменить Пьянича в товарищеском матче против сборной России
10:00 · Россия. Первая лига
Яровинский: «Абильдгор поступил по-человечески»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Кутепов рассказал, сколько лет продлится его карьера
09:40 · Россия. Премьер-лига
Гбане сравнил «Зенит» с «ПСЖ» и «Баварией»
Все новости
Рекомендуем