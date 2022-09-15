Зиньковский: «Четыре футболиста «Крыльев» в сборной — это круто»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на попадание футболистов «Крыльев Советов» в состав сборной России. Напомним, 26-летний вингер выступал за самарский клуб с 2019 по 2022 год.

«Четыре футболиста «Крыльев» в сборной — это круто. Может быть больше», — передает слова Зиньковского «Чемпионат».

Сборная России проведет товарищеский матч с Киргизией 24 сентября. От «Крыльев» в состав национальной команды попали: голкипер Иван Ломаев, полузащитники Александр Коваленко и Роман Ежов, а также нападающий Максим Глушенков.

Следующий матч сборной России должен пройти в ноябре против Ирана.