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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов назвал бардаком ситуацию с Бальде

 
18 Сентября 2022 • 20:58 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Локомотив Москва
окончен

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Тихонов поделился мнением о дисквалификации нападающего «красно-белых» Кейта Бальде.

Тихонов сказал «Матч ТВ», что считает бардаком ситуацию с Бальде, игрок находится под санкциями, а его подписывают, непонятно, чем занимаются те люди, которые оформляют подобный трансфер, кто-то должен отвечать за это.

Напомним, новичок московского «Спартака» Бальде получил дисквалификацию до 5 декабря из-за нарушения процедуры допинг-контроля во времена выступления за итальянский «Кальяри».

В текущем сезоне сенегалец принял участие в одном матче Российской премьер-лиги, в котором не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Кейта Бальде
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