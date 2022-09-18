Тихонов назвал бардаком ситуацию с Бальде

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Тихонов поделился мнением о дисквалификации нападающего «красно-белых» Кейта Бальде.

Тихонов сказал «Матч ТВ», что считает бардаком ситуацию с Бальде, игрок находится под санкциями, а его подписывают, непонятно, чем занимаются те люди, которые оформляют подобный трансфер, кто-то должен отвечать за это.

Напомним, новичок московского «Спартака» Бальде получил дисквалификацию до 5 декабря из-за нарушения процедуры допинг-контроля во времена выступления за итальянский «Кальяри».

В текущем сезоне сенегалец принял участие в одном матче Российской премьер-лиги, в котором не отметился результативными действиями.