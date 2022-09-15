Московский «Спартак» подыскивает себе нового спортивного директора. Эта должность вакантна после ухода из клуба итальянского функционера Луки Каттани. Он проработал в структуре «красно-белых» около полугода и покинул пост в середине июля.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.ру», руководство столичного клуба ведет поиск подходящего кандидата. В списке претендентов фигурируют фамилии испанских специалистов.

По итогам девяти туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в таблице. В следующем матче РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Локомотивом».

Названы судьи матчей «Спартак» - «Локомотив» и «Динамо» - «Зенит»