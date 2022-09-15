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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» ищет спортивного директора - в шорт-листе есть испанцы эксклюзив

 
15 Сентября 2022 • 12:24 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Московский «Спартак» подыскивает себе нового спортивного директора. Эта должность вакантна после ухода из клуба итальянского функционера Луки Каттани. Он проработал в структуре «красно-белых» около полугода и покинул пост в середине июля.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.ру», руководство столичного клуба ведет поиск подходящего кандидата. В списке претендентов фигурируют фамилии испанских специалистов.

По итогам девяти туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в таблице. В следующем матче РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Локомотивом».

Названы судьи матчей «Спартак» - «Локомотив» и «Динамо» - «Зенит»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
15 Сентября 2022 в 13:18
Да смысл в иноземцах то
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