Бывший игрок «Спартака» считает, что клуб отправится от двух поражений кряду

Московский «Спартак» блестяще начал сезон, но в последних четырех матчах потерпел три поражения - от «Динамо», «Зенита» и «Ростова». Тем не менее, бывший футболист московского клуба Алексей Ребко считает, что эти неудачи не надломят клуб.

- Нет ли опасений, что два последних поражения могут надломить «Спартак»? Нет, ничего там не надломится. Может быть, напротив, заведутся. Посмотрим, трудно сейчас сказать, - заявил Ребко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий матч в чемпионате России московский «Спартак» проведет против земляков из «Локомотива», который также проиграл два последних матча.