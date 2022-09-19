Карпин двумя словами описал дерби «Спартак» - «Локомотив»

В одном из центральных матчей десятого тура Российской премьер-лиги встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Поединок завершился минимальной победой «красно-белых» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Александр Соболев.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в разговоре с журналистами двумя словами описал прошедшее дерби.

«Нормальный матч», - передает слова специалиста Sport24.

После десяти туров чемпионата России «Спартак» с 19 набранными баллами занимает пятое место. «Локомотив» (9) находится лишь на 12-й строчке в турнирной таблице.