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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Баринова не исключил, что футболист может продолжить карьеру в Турции

 
16 Сентября 2022 • 09:19 Комментировать
Спартак Москва
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Локомотив Москва
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18.09 19:00

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, подтвердил, что его клиент минувшей зимой мог перейти в «Валенсию», а также рассказал о других вариантах, которые были у футболиста в этом году.

«История с возможным переходом была зимой — несколько встреч в Испании, после этого мы решили не форсировать, перенести на лето. Решение должен был принимать клуб, Дмитрий без оптимизма отреагировал на вариант с арендой», — приводит слова Братина «РБ Спорт».

Также агент рассказал, что интерес к Баринову проявляло и московское «Динамо» и не стал исключать возможный переход своего клиента в турецкий чемпионат, отметив, что Европа одной Испанией не ограничивается.

В текущем сезоне 26-летний Баринов провёл за «Локомотив» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета «железнодорожников» футболист защищает с 2016 года. 
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валенсия Динамо Москва Дмитрий Баринов
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