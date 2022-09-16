Агент Баринова не исключил, что футболист может продолжить карьеру в Турции

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, подтвердил, что его клиент минувшей зимой мог перейти в «Валенсию», а также рассказал о других вариантах, которые были у футболиста в этом году.

«История с возможным переходом была зимой — несколько встреч в Испании, после этого мы решили не форсировать, перенести на лето. Решение должен был принимать клуб, Дмитрий без оптимизма отреагировал на вариант с арендой», — приводит слова Братина «РБ Спорт».

Также агент рассказал, что интерес к Баринову проявляло и московское «Динамо» и не стал исключать возможный переход своего клиента в турецкий чемпионат, отметив, что Европа одной Испанией не ограничивается.

В текущем сезоне 26-летний Баринов провёл за «Локомотив» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета «железнодорожников» футболист защищает с 2016 года.