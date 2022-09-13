Юран высказался по поводу Абаскаля

Сергей Юран, в прошлом выступавший в составе московского «Спартака», скептически относится к способностям испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Он считает, что Абаскаль слишком молод для такого авторитетного специалиста.

Успевший поиграть в свое время и в составе португальской «Бенфики», Юран не представляет себе такого тренера в клубе уровня «орлов», а уж тем более «Баварии».

- Я не могу представить тренера тридцати лет позвали в «Бенфику» или «Баварию». У нас же «Спартак» является одним из грандов, это имя. Что человек без опыта привнесет в «Спартак»? - спросил Юран в эфире телепередачи «Громко».