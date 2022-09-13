Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран высказался по поводу Абаскаля

 
13 Сентября 2022 • 03:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 1.77 X 4.00 2 4.20
18.09 19:00

Сергей Юран, в прошлом выступавший в составе московского «Спартака», скептически относится к способностям испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Он считает, что Абаскаль слишком молод для такого авторитетного специалиста.

Успевший поиграть в свое время и в составе португальской «Бенфики», Юран не представляет себе такого тренера в клубе уровня «орлов», а уж тем более «Баварии».

- Я не могу представить тренера тридцати лет позвали в «Бенфику» или «Баварию». У нас же «Спартак» является одним из грандов, это имя. Что человек без опыта привнесет в «Спартак»? - спросил Юран в эфире телепередачи «Громко».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
03:46 · Россия. Премьер-лига
Юран высказался по поводу Абаскаля
12 Сентября
23:41 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Спартака» считает, что клуб отправится от двух поражений кряду 1
23:04 · Россия. Первая лига
«Балтика» не смогла возглавить Первую лигу из-за ничьей с махачкалинским «Динамо»
22:58 · Россия. Премьер-лига
Рыков: «Вся команда была рада, когда Шалимов ушёл» 1
22:42 · Россия. Премьер-лига
Новобранец «Динамо» сразу же покинет клуб ради паузы на сборные
22:29 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассматривают возможность сыграть с 2DROTS в перерыве для сборных
21:58 · Россия. Премьер-лига
Терюшков удивлён решением провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной
21:40 · Россия. Премьер-лига
Горшков рассказал, почему не пробил пенальти в матче с «Химками»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Карпин сообщил, когда объявит состав сборной России на предстоящий сбор
21:19 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Я благодарен Абаскалю за атакующий футбол «Спартака»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев выразил уверенность в том, что «Спартак» будет бороться за чемпионство
20:48 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал самую скучную работу в России
20:40 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Спартака» Калиниченко возглавил эстонскую «Левадию»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев рассказал о целях «Санта-Коломы»
20:05 · Россия. Первая лига
Дмитрий Черышев оценил уровень чемпионата Андорры
Все новости
Рекомендуем