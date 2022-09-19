Кечинов: Не должно быть того, что сейчас происходит в «Локомотиве»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о проблемах «Локомотива».

«Понятное дело, что не должно быть всего того, что сейчас происходит. А кто должен отвечать за это, я не могу сказать, поскольку это не моя прерогатива», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

Эксперт заявил, что руководители московского клуба должны искать выход из сложившейся ситуации, такого слабого «Локомотива» давно не было, вроде футболисты хорошие собраны, но игры у команды нет.

Напомним, «железнодорожники» проиграли в дерби «Спартаку» в рамках матча 10-го тура чемпионата России со счетом 0:1.