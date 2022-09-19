Цорн: «Не вижу, чтобы кто-то из игроков «Локомотива» не выкладывался»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался об игре команды после дерби со «Спартаком» в рамках десятого тура чемпионата России. Поединок состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился поражением «железнодорожников» со счетом 0:1.

«Баринов сказал, что не все игроки выкладываются? Не читал такого. Я не вижу, чтобы на поле кто-то не выкладывался», - приводит слова функционера «Спорт-экспресс».

После десяти туров «Локомотив» с девятью баллами занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «железнодорожники» проведут против подмосковных «Химок» в Кубке страны.