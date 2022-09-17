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Джикия назвал своего претендента на звание «Джентльмен года»

 
17 Сентября 2022 • 14:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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Защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия заявил, что Александр Селихов является его претендентом на награду «Джентльмен года».

«Знаю его давно, не только по «Спартаку». Мы вместе мерзли в Перми. Порядочный, всегда спокойный и солидный. Отличный претендент», – рассказал капитан национальной команды пресс-службе клуба. Напомним, что игроки вместе выступали ещё за «Амкар» в период выступления пермского коллектива в Российской премьер-лиги.

«Джентльмен года» – это старейшая футбольная награда России, которую вручает «Комсомольская правда». Её обладателями становились Денис Глушаков, Артём Дзюба, Халк, Игорь Акинфеев и другие. Что интересно, действующим победителем является именно Георгий Джикия.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Селихов Георгий Джикия
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