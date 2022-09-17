Джикия назвал своего претендента на звание «Джентльмен года»

Защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия заявил, что Александр Селихов является его претендентом на награду «Джентльмен года».

«Знаю его давно, не только по «Спартаку». Мы вместе мерзли в Перми. Порядочный, всегда спокойный и солидный. Отличный претендент», – рассказал капитан национальной команды пресс-службе клуба. Напомним, что игроки вместе выступали ещё за «Амкар» в период выступления пермского коллектива в Российской премьер-лиги.

«Джентльмен года» – это старейшая футбольная награда России, которую вручает «Комсомольская правда». Её обладателями становились Денис Глушаков, Артём Дзюба, Халк, Игорь Акинфеев и другие. Что интересно, действующим победителем является именно Георгий Джикия.

