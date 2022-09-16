Ловчев выступил против назначения иностранца на пост спортивного директора «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал информацию о том, что новым спортивным директором московского клуба станет иностранец.

По мнению Ловчева, назначать иностранца на эту должность — неправильно, так как нет уверенности в том, что он проработает в клубе необходимый период времени.

«Возможно, новый иностранец тоже сбежит, как и другие. Им начнут что-то запрещать, а мы знаем, как в некоторых странах смотрят на русских. Поэтому, думаю, неправильно назначать иностранного спортивного директора в сложившейся ситуации», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, ранее в должности спортивного директора «красно-белых» работал итальянец Лука Каттани, покинувший свой пост 13 июля нынешнего года.

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков. Свой следующий матч москвичи проведут 18 сентября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.