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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов предложил назначить Сёмина президентом «Локомотива» эксклюзив

 
19 Сентября 2022 • 16:50 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Локомотив Москва
окончен

Известный российский специалист Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о ситуации в «Локомотиве».

«Говорить о том, что они вылетят, нельзя. У «Локомотива» команда хорошего уровня, есть иностранные футболисты и русские. Видимо, проблема в руководстве, надо там решать.

Я не знаю, думаю до зимы не дойдёт, как их поменяют. Как много тренеров «локомотивских»! Можно выбрать из них. Если Сёмина поставить президентом – он знает, что нужно делать», — сказал Тарханов.

«Локомотив» ушёл на паузу сборных на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. От зоны стыковых матчей команду отделяет одно очко. В 11-м туре «железнодорожники» проведут домашний матч против «Урала» 1 октября.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Александр Тарханов
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