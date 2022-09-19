Известный российский специалист Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о ситуации в «Локомотиве».

«Говорить о том, что они вылетят, нельзя. У «Локомотива» команда хорошего уровня, есть иностранные футболисты и русские. Видимо, проблема в руководстве, надо там решать.

Я не знаю, думаю до зимы не дойдёт, как их поменяют. Как много тренеров «локомотивских»! Можно выбрать из них. Если Сёмина поставить президентом – он знает, что нужно делать», — сказал Тарханов.

«Локомотив» ушёл на паузу сборных на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. От зоны стыковых матчей команду отделяет одно очко. В 11-м туре «железнодорожники» проведут домашний матч против «Урала» 1 октября.