Наумов прокомментировал игру бразильского новичка «Локомотива»

Экс-глава «Локомотива» Николай Наумов оценил перспективы нападающего «железнодорожников» Педро Габриэла стать ключевым игроком команды.

«Я не очень верю в идеи Рангника, потому что все эти иностранцы, которые приходят в «Локомотив», больше играют на себя, а не на команду», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Функционер считает, что футболист играет сам по себе, пока он не начнет играть на команду, он не будет приносить пользу «Локомотиву».

22-летний бразилец перешел в стан «железнодорожников» в сентябре этого года, он провел два матча за новый клуб и отметился одной результативной передачей.