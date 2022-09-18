Юран заявил, что не против возглавить «Локомотив»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал поражение «Локомотива» в дерби от «Спартака» (0:1).

«Нужно ли увольнять Циннбауэра? Не говорю, что его нужно убирать. «Мог бы я прийти и помочь «Локомотиву»? Почему бы и нет?», — передает слова Юрана «Спорт-Экспресс».

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче 10-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Автором единственного мяча в этой встрече стал Александр Соболев.

«Красно-белые» занимают пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков, а «железнодорожники» расположись на двенадцатом месте, имея в своем активе 9 зачетных баллов.