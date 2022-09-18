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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран заявил, что не против возглавить «Локомотив»

 
18 Сентября 2022 • 21:55 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Локомотив Москва
окончен

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал поражение «Локомотива» в дерби от «Спартака» (0:1).

«Нужно ли увольнять Циннбауэра? Не говорю, что его нужно убирать. «Мог бы я прийти и помочь «Локомотиву»? Почему бы и нет?», — передает слова Юрана «Спорт-Экспресс».

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче 10-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Автором единственного мяча в этой встрече стал Александр Соболев.

«Красно-белые» занимают пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков, а «железнодорожники» расположись на двенадцатом месте, имея в своем активе 9 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Сергей Юран Йозеф Циннбауэр
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