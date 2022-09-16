Мележиков опроверг слова Романцева о задаче команды - выиграть РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поговорил с журналистами о целях команды в текущем сезоне. При этом функционер поправил легендарного экс-тренера «красно-белых» Олега Романцева, который говорил о том, что задача «Спартака» - стать чемпионом Премьер-лиги.

- Такой задачи не было. Олег Иванович, наверное, неверно интерпретировал моё интервью, - заявил Мележиков «РБ Спорту».

Евгений Мележиков добавил, что ждет от команды максимума очков до зимнего перерыва, чтобы «стиснув зубы, преодолеть сложный период».

Напомним, что «Спартак» идет на пятом месте в Премьер-лиге после девяти туров.